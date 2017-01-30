وفاة مؤسس لعبة باكمان عن 91 عاما

ناكامورا توفي عن 91 عاما

قالت شركة بانداي نامكو اليابانية للألعاب الالكترونية الاثنين إن مؤسسها ماسايا ناكامورا المعروف بلقب "أبو باكمان" توفي عن 91 عاما.

وقالت الشركة في بيان إن ناكامورا، الذي تولى منصب كبير المستشارين بالشركة، توفي يوم 22 يناير/كانون الثاني دون أن تذكر تفاصيل بشأن سبب الوفاة.

وطُرحت لعبة باكمان في الأسواق عام 1980، وحققت نجاحا كبيرا في اليابان وفي الخارج، حتى حصلت على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر ألعاب "العملات المعدنية" نجاحا في العالم في ذلك الحين.

وأسس ناكامورا الشركة في عام 1955، وتولى منصب كبير مستشاري المجموعة التي تحولت إلى شركة قابضة في عام 2005 بعد الاندماج بين نامكو وبانداي.