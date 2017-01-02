شاهد: ماذا فعل توأمان سمينان على جهاز تخسيس هزاز لأول مرة؟

حصد مقطع مصور لرد فعل توأمين بدينين يخضعان لجلسة على جهاز تخسيس هزاز لأول مرة، نحو 59 مليونا و200 ألف مشاهدة في أقل من 3 أيام من نشره على صفحة UNILAD بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو مليون تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو التوأمين "ميراه وبوتيه" من إندونيسيا وهما يمسكان بيد بعضهما البعض ويدخلان في نوبة من الضحك أثناء خضوعهما لأول مرة لتمرين إذابة الدهون على جهاز التخسيس الهزاز في إحدى صالات "الجيم"، وتبدو عليهما آثار السعادة والاستمتاع كما لو كانت لعبة، ثم ينتهي الفيديو بسقوطهما على الأرض.

ونشرت أمهما ميسكي تينجوني الفيديو على صفحتيها بفيسبوك بوك وإنستغرام ليحظى مقطع طفليها السمينين بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وإعجاب الملايين بضحكاتهما البريئة والمبهجة.