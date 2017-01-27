المتحدث باسم البيت الأبيض ينشر "كلمة سر" حسابه على تويتر

نشر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر تغريدتين غريبتين على حساب البيت الأبيض على موقع تويتر رجح نشطاء أن تكون كلمة سر الحساب.

ونشر سبايسر يوم الأربعاء تغريدة لم يكتب فيها سوى كلمة "Aqenbpuu" قبل أن يمسحها سريعا، لكنه عاد أمس الخميس وكتب تغريدة أخرى لم تتضمن سوى مجموعة من الحروف والأرقام هي "n925ah7"، وعاد ومسحها أيضا.

ورجح متابعون وقراصنة أن تكون هاتين الكلمتين "كلمتي سر" الحساب.

وقال موقع "يو إس أن كت" الأمريكي إن "نقص الانتباه للأمن الإلكتروني يبدو خصلة شائعة في إدارة ترمب. فقد كُشف يوم الخميس أن الرئيس ترمب نفسه تعرض لخطر قرصنة حسابه الرئاسي على تويتر، بعدما اكتشف أن كلمة السر مرتبطة ببريده الإلكتروني الشخصي على موقع ’جيميل‘".

وقال الموقع إن هذا التقصير في الأمن الإلكتروني في إدارة ترامب يتعارض بشدة مع هجوم ترمب على منافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بسبب احتفاظها بخادم بريد إلكتروني خاص في منزلها خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما.

وكانت كلينتون قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب هذا الأمر، وما يمثله من خطر على الأمن القومي، بسبب إمكانية قرصنة الخادم الشخصي أكثر من الخوادم الرسمية.