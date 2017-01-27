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شاهد: طائرة تنزلق وتتفادى الاصطدام بأخرى بصعوبة
آخر تحديث : السبت 28 يناير 2017   00:08 مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو طائرة ركاب من طراز إيرباص A320 وهي تنزلق على مدرج أحد المطارات وتدور حول نفسها لأكثر من 90 درجة، قبل أن تتفادى الاصطدام بطائرة أخرى كانت متواجدة في المدرج بصعوبة.

ووقع الحادث في مطار نوفوسيبيرسك في روسيا بعد هبوط الطائرة قادمة من بكين.

وقال سكان محليون إنه حدث تغير مفاجيء في الطقس من درجة حرارة 2 مئوية إلى سالب 20، مما أدى إلى تكوين طبقة من الجليد السميك تشكلت على مدارج المطار. وفقد قائد الطائرة التحكم بها لتدور حول نفسها وتقترب من طائرة أخرى تابعة لشركة الطيران نفسها، قبل أن تتوقف على  بعد أمتار قليلة منها، ولم يصب أحد في ذلك الحادث.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
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