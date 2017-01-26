شاهد: مدينة صينية تنشئ جسورا علوية للدراجات الهوائية فقط

افتتحت مدينة مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بشرق الصين اليوم الخميس مسارات خاصة للدراجات الهوائية في الهواء.

وصممت المدينة المسارات بطول 7.6 كيلومترات في الهواء والتي تشبه الجسور العلوية بحيث يكون الدراجون في مسارات خاصة بهم.

وبحسب إدارة المرافق في المدينة فإن الشركة المسؤولة عن تلك المسارات تسمح بسير كل أنواع الدراجات عليها من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.

وأكدت الشركة أنه تم تصميم الطريق لاستيعاب ما يصل إلى 2023 من الدراجات في الساعة الواحدة مع سرعة قصوى تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة كما يغطي الطريق مراكز تجارية وسكنية رئيسة في المدينة كما أن هناك 11 مدخلا للطريق الذي يرتبط بمحطات الحافلات ومترو الأنفاق.