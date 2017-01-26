كرة القدم علاج فعال لخفض ضغط الدم المرتفع عند النساء

كشفت دراسة دنماركية، أن ممارسة رياضة كرة القدم، تعد علاجًا فعالاً، لمواجهة ارتفاع ضغط الدم لدى النساء.

الدراسة أجراها باحثون بكلية العلوم الصحية، بجامعة جنوب الدنمارك، ونشروا نتائجها اليوم الخميس، في دورية الطب والعلوم الرياضية.

وأجرى فريق البحث دراسته على 31 سيدة تتراوح أعمارهن بين 35 إلى 50 عاما، ويعانين من ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون، أن ممارسة رياضة كرة القدم لمدة ساعة واحدة من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا لمدة عام، يمكن أن يكون علاجًا فعالاً وواسع المجال، لضغط الدم المرتفع.

كما وجد الباحثون أن هذه الرياضة ساعدت على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وزياد كثافة العظام ورفع مستوى اللياقة البدنية.

وقال البروفيسور بيتركروستروب، قائد فريق البحث بجامعة جنوب الدنمرك: " هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الأبحاث تأثيرا طويل الأمد للرياضة على مرضى ضغط الدم من النساء".

وأضاف: "دراستنا تبين أن النساء غير المدربات ممن تعانين من ضغط الدم المرتفع يمكن أن يحصلن على فائدة صحية كبيرة من ممارسة كرة القدم، باعتبارها دواء فعالا لتقليل معدل ارتفاع ضغط الدم".

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن التمارين الرياضية، وعلى رأسها المشي، يمكن أن تحسن وظائف الإدراك لدى كبار السن، في مرحلة الشيخوخة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، الأطفال والشباب بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من النشاط البدني اليومي للألعاب التي يتم ممارستها في الهواء الطلق.

وبينت المنظمة أن ممارسة النشاط البدني تساعد الشباب على تقوية العظام والعضلات والمفاصل والقلب والرئتين بطريقة صحية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم.