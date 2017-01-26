شاهد: جسم غريب في السماء يمتص مياه المتوسط

نشرت قناة secureteam10 على يوتيوب، مقطعًا مصورًا يرصد جسمًا غريبًا في السماء يمتص الماء من البحر، وعكف الخبراء على تحليل تلك اللقطات للظاهرة الغريبة التي تشبه عمود الماء بعد أن رصد شهود عيان شيئا يتحرك في السماء بالقرب منه.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، تم تصوير فيديو عبر كاميرا هاتف محمول لعمود ماء يندفع على ساحل قبالة الجزائر، لكن ما لفت انتباه الخبراء هو وجود سفينة تمر وسط الغيوم قبل أن يبدأ تدفق الماء.

وقال تايلر غلوكنير من فريق قناة SecureTeam أطلقها خبراء ومقرها أوهايو، إن شهود عيان رأوا جسمًا غريبًا يطير بين السحب قبل أن يبدأ عمود الماء أو امتصاص ماء البحر الأبيض المتوسط في الظهور قبالة سواحل الجزائر.

وأضاف أنه لاحظ عدة أمور غريبة في اللقطات، مؤكدًا أن الظاهرة تختلف عن عمود الماء الذي تظهر أحياناً مع الأعاصير والعواصف الرعدية والرياح الشديدة والبرد والبرق الخطير، لكن الغريب هنا وجود جسم غامض بين السحب وكأنه هو من صنع العمود وبدأ في امتصاص المياه.

في حين رجح آخر أن يكون ما ظهر بين السحب هو لأحد الطيور، حيث قال أحدهم إنه رأى أجنحة ترفرف، وقال ثالث إنه ربما تكون زاوية التصوير هي التي أوهمت بوجود جسم غريب.