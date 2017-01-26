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شاهد: نشطاء السلام الأخضر يحتجون "بطريقتهم الخاصة "على ترمب
آخر تحديث : الخميس 26 يناير 2017   15:39 مكة المكرمة

علق نشطاء من منظمة "غرين بيس" المعنية بالبيئة، لافتة ضخمة على رافعة أمام البيت الأبيض احتجاجا على تولي، دونالد ترمب، الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتجمع المحتجون في ساحة بناء وسط واشنطن ليس بعيدا عن البيت الأبيض، وقامت مجموعة منهم بتسلق رافعة موجودة في الموقع ليعلقوا لافتة كتب عليها "مقاومة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 4 من النشطاء رفضوا النزول عن الرافعة بالرغم من مطالبة قوات الأمن لهم بذلك.

وبحسب المصادر الإعلامية، قامت الشرطة بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الوضع.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر + أسوشيتدبرس
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