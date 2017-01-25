ترشيح فيلم وثائقي عن الخوذ البيضاء لجائزة الأوسكار

الخوذ البيضاء .. دور كبير في إنقاذ المدنيين

أعربت منظمة "الخوذ البيضاء" عن شعورها بـالفخر بعد ترشيح فيلم وثائقي إلى جائزة الأوسكار، يحكي سيرة هؤلاء العمال الذين يخاطرون لإنقاذ المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في سوريا.

بدأت منظمة "الخوذ البيضاء" التي تضم اليوم نحو ثلاثة آلاف متطوع، العمل في العام 2013. ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم "الخوذ البيضاء" نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.

وخلال سنوات الثورة السورية، تصدرت صورهم وسائل الإعلام حول العالم وهم يبحثون عن عالقين تحت أنقاض الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى المشافي.

وقال المصور في تلك المنظمة خالد خطيب على تويتر إن "الفيلم الوثائقي عن الخوذ البيضاء الذي أنتجه –نيتفليكس- قد تم ترشيحه لأوسكار! أنا فخور جدا بتصويري لهذا الفيلم وبالترشيح".

وقد اختير فيلم "الخوذ البيضاء"، من إخراج أورلاندو فون اينسيديل، للمنافسة على جوائز الأوسكار في 26 فبراير / شباط في لوس أنجليس عن فئة أفضل وثائقي قصير.

وقال رئيس المنظمة رائد صالح لوكالة " فرانس برس " أن "هذا منبر جديد كي نوصل رسالة إنسانية وأخلاقية".

وأضاف أن الترشيح "سيساعدنا على الوصول إلى الهدف والشعار الذي رفعناه من بداية أعمالنا وهو" من أحياها فقد أحيا الناس جميعا".

وسبق أن تم ترشيح المنظمة العام الماضي لنيل جائزة نوبل للسلام.