شاهد: لقاء بين "ترمب وزعيم كوريا الشمالية" في هونغ كونغ

في مشهد لا يخطر على البال ظهر شبيه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يعانق شبيها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم في أحد شوارع هونغ كونغ الصاخبة.

وأثار الشبيهان الدهشة وجعلا الكثيرين يضحكون بشدة عندما سارا في منطقة تسوق مزدحمة بهدف الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية.

وهتف شبيه كيم وهو موسيقي أسترالي يعيش في هونغ كونغ قائلا "موتي يا أمريكا". وظهر الشبيه الذي لم يذكر سوى اسمه الأول وهو هاوارد مرتديا الزي الأسود الذي اشتهر به زعيم كوريا الشمالية الشاب.

وبدا شبيه ترمب وهو موسيقي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاما ويدعى دينيس آلان متجهما وتلقى إهانات.

قضى آلان وقتا أطول ثلاث مرات من هاوارد للاستعداد للظهور في هيئة ترمب حيث قضى ساعة ونصف الساعة وهو يضع طبقة تلو الأخرى من مسحوق برتقالي على وجهه بينما كان مصفف للشعر يضبط شعره المستعار.

ومزح شبيه كيم وأثنى على تنصيب ترمب زعيما للعالم الحر قائلا إن البلدين قد يصبحا صديقين أخيرا بعدما أصبح كل منهما تحت حكم "دكتاتور".

وقال هاوارد "أعتقد أنه زعيم عظيم ويشبهني كثيرا فهو دكتاتور."

كان كيم قد قال في ليلة رأس السنة إن كوريا الشمالية اقتربت من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. ورد ترمب على موقع تويتر قائلا "هذا لن يحدث."

لكن شبيهي الزعيمين اتفقا اليوم على أمر واحد في هونغ كونغ وقالا للناس في الشارع "ممنوع التقاط الصور الذاتية (سيلفي)".