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شاهد: شاحنة تمر أعلى فتاة تقود دراجة نارية
آخر تحديث : الأربعاء 25 يناير 2017   14:22 مكة المكرمة

نجت سائقة دراجة نارية بأعجوبة من الموت دهسًا أسفل عجلات شاحنة ضخمة على طريق مزدحم بمدينة "هو تشي منه" في فيتنام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت السائقة على ما يبدو أنها في سباق حين سقطت دراجتها أمام شاحنة ضخمة يزيد طولها عن 9 أمتار، حيث لم ينتبه إليها سائق الشاحنة ومر فوقها لتتحطم الدراجة بينما تخرج الفتاة من تحت الشاحنة بإصابات طفيفة في مشهد يحبس الأنفاس.

وسقطت دراجة الفتاة أمام الشاحنة الضخمة لتجذب جسدها على شكل كرة متفادية الإطارات الضخمة التي مرت بجانبها، ويموت سنوياً في فيتنام نحو 14 ألف شخص في حوادث الاصطدام وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كما أن 80% من الدرجات لا تلبي معايير السلامة الدولية.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ديلي ميل
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