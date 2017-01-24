اغتصاب جماعي لإمرأة على فيسبوك

قالت الشرطة في بيان إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال في السويد للاشتباه في اغتصابهم امرأة في اعتداء تم بثه باستخدام خدمة البث الحي على موقع فيسبوك.

ووقع حادث الاغتصاب الجماعي يوم الأحد في أوبسالا التي تقع إلى الشمال من العاصمة السويدية ستوكهولم وأحدث صدمة في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان "تم بث هذا الاغتصاب على الهواء في مجموعة على موقع فيسبوك."

وأضاف البيان أن بعض المشاهدين للبث الحي أبلغوا عن حادث الاغتصاب.

وداهمت الشرطة شقة بالمدينة وألقت القبض على ثلاثة رجال مولودين بين عامي 1992 و1998. كما عثرت على امرأة.

وقالت الشرطة إن الضحية المزعومة من مواليد عام 1986.

وتسمح خدمة البث الحي عبر فيسبوك للمستخدمين بإذاعة الفيديوهات من هواتفهم الذكية مباشرة؛ لكن في حين أن هيئات البث التقليدية تخضع لقواعد منظمة فإن خدمات البث عبر الإنترنت لا تواجه القيود نفسها وتطبق شروط الخدمة الخاصة بها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم حذف الفيدي،و وأن الشرطة تناشد من لديه نسخة منه أن يسلمها لها.

ويقول فيسبوك على الموقع "سنحذف المحتوى ونوقف الحسابات ونعمل مع أجهزة الأمن حين نعتقد أن هناك خطرا حقيقيا بإلحاق أذى بدني أو تهديدات مباشرة للأمن العام."

