ثمرتان من البرتقال يوميًا تحاربان سرطان الرئة

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن البرتقال والفلفل الأحمر الحلو، لديهما القدرة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، الناتج عن التدخين.

الدراسة أجراها باحثون في مركز أبحاث الشيخوخة التابع لجامعة تافتس الأمريكية، ونشروا نتائجها، اليوم الثلاثاء، في دورية (Cancer Prevention Research) العلمية.

وأوضح الباحثون، أن الأصباغ التي تعطي للفاكهة والخضروات ألوانها الزاهية، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة الناجم عن التدخين.

وأشاروا إلى أن مركبات (بيتا- كريبتوزانتين) التي تعطي البرتقال لونه الأصفر أو البرتقالي، وتعطي الفلفل الحلو لونه الأحمر أو الأصفر، تقلل من عدد مستقبلات النيكوتين اللازمة لتغذية نمو الورم الخبيثة في الرئة.

ووجدت الدراسة أيضًا، أن هذه المركبات قد ساهمت في انخفاض نمو الورم الخبيث في الرئة بنسبة 63%.

وللحصول على فوائد البرتقال والفلفل، نصحت الدراسة بتناول ما يعادل 870 ميكروغراما من (بيتا- كريبتوزانتين)، وهذا يوازى ثمرتين من البرتقال أو اليوسفي أو القرنفل الحلو يوميًا، من أجل الوقاية من سرطان الرئة الناجم عن التدخين.

ووفقا لجمعية الرئة الأمريكية، فإن التدخين يعد السبب الرئيسي لسرطان الرئة، حيث أن المدخنين هم أكثر عرضة بـ23 مرة للإصابة بسرطان الرئة من غير المدخنين.

وكانت دراسة سابقة، ذكرت أن المركبات التي تعطى الخضراوات والفواكه ألوانهًا الزاهية، تعرف باسم "الكاروتينات"، تدعم وظائف المخ لدى كبار السن، ولها خصائص مضادة للأكسدة، وكذلك فوائد على الصحة البصرية وشبكية العين.

وأشارت إلى أن مركبات "الكاروتينات" موجودة في فواكه وخضروات مثل الجزر واللفت والسبانخ، والبازلاء والبطاطا الحلوة والقرع والفلفل والطماطم والبطاطس والبرتقال.