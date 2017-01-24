شاهد: دب قطبي صغير يتعلم آداب الطعام في حديقة حيوان

أصغر دب قطبي في حديقة حيوان تيربارك في برلين تلقى درسا في آداب تناول الطعام يوم الاثنين (23 يناير كانون الثاني).

الدب الصغير كان يحاول نهش ما يستطيع من قطعة لحم وضعت من أجل والدته تونجا أمام الكاميرا في قفصهما. ولتعليم الصغير آداب الطعام أخذت الأم قطعة اللحم لمنطقة أكثر خصوصية في القفص بعيدا عن الأعين.

وكانت حديقة الحيوان قد أعلنت أن الدب الصغير ذكر بعد أول فحص طبي له في 12 يناير كانون الثاني.

وتعكف محطة إذاعة برلين وجريدتان يوميتان حاليا بالتعاون مع الناس على إيجاد اسم مناسب للدب الصغير الذي يقترب عمره الآن من ثلاثة أشهر.

ويستطيع زوار تيربارك رؤية الدب الصغير وأمه في بيت الدببة القطبية بالحديقة.