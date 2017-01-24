"لالا لاند" يحصد 14 ترشيحا لجوائز الأوسكار

فيلم "لالا لاند"

حصد فيلم "لالا لاند" 14 ترشيحا لجوائز أوسكار، ليسجل بذلك رقما تاريخيا لأعلى ترشيحات لجوائز أوسكار.

وشملت قائمة المرشحين لجائزة أوسكار أفضل مخرج كل من المخرج دينيس فيلنوف عن فيلم "أريفل" وميل جيبسون عن فيلم "هاكسو ريدج" ودايمان جيزيل عن فيلم "لا لا لاند" وكينيث لونيرجان عن فيلم "مانشستر باي ذا سي" والمخرج باري جينكس عن فيلم "مون لايت".

وقد رشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد كل من ماهرشالا علي وجيف بريدجيز وديف باتيل ولوكاس هيدجيز ومايكل شانون .

وقد رشحت أفلام "هيل أو هاي واتر" و"لا لا لاند" و"ذا لوبستر" و"مانشستر باي ذا سي" و"20 سنتري" و"مين" لجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي.