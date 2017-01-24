شاهد:بوكيمون ينطلق في كوريا الجنوبية متأخراعن العالم 6 أشهر

أطلق تطبيق بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد ستة أشهر من تدشينه في أجزاْء أخرى من العالم بسبب مخاوف أمنية.

واكتسب التطبيق شعبية على مستوى العالم وكان وراء تجمع حشود في المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة بينما يبحث المستخدمون عن شخصيات اللعبة التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

لكن في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لم تشهد شوارع سول صخبا مفاجئا ملحوظا.

ويعتمد التطبيق في عمله على خرائط غوغل. لكن الحكومة في كوريا الجنوبية حدت من هذه الخدمات في معظم أنحاء البلد الذي لا يزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أسباب تتصل بالأمن القومي.

وطورت شركتا نينتندو ونيانتك تطبيق بوكيمون غو. ولم تحدد نيانتك أو بوكيمون كوريا كيف تمكنتا من تجاوز المشكلة المتمثلة في خرائط غوغل.

وقال ليم جاي بويم الرئيس التنفيذي لبوكيمون كوريا إنهم استخدموا مصادر بيانات متاحة للجميع ومتنوعة".

وتقول مؤسسة نيوزو البحثية ومقرها أمستردام إن كوريا الجنوبية هي رابع أكبر سوق للألعاب الإلكترونية على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة واليابان.