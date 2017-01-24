أطباء: نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من حالات الموت المفاجئ

نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من الموت المفاجئ

تقول توصيات جديدة من أطباء الأطفال في الولايات المتحدة إنه يجب أن ينام الأطفال الرضع في نفس غرفة نوم آبائهم أول ستة أشهر من حياتهم على الأقل لتقليل خطر حالات الوفاة المرتبطة بالنوم.

وتقول توصيات نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن الخيار الأمثل هو أن يبقى الرضع في غرفة آبائهم خلال الليل لمدة سنة كاملة.

ولكن هذه التوصيات تشدد على ضرورة ألا ينام الرضيع على نفس السرير مع الآباء لأن هذا يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع ، وأوضحت التوصيات أن أكثر مكان آمن ينام فيه الرضيع هو على سطح ثابت مثل سرير الأطفال دون أي حشايا لينة أو مخدات أو وسائد.

وقالت الدكتورة لوري فيلدمان ونتر التي شاركت في وضع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن النوم في نفس الغرفة ولكن ليس في نفس السرير ربما يحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع بنسبة 50 في المئة.

وقالت عبر البريد الإلكتروني إن" النوم في نفس السرير ينطوي على خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع وهذا أهم بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن أربعة أشهر والأطفال المبتسرين أو الذين ولدوا بأقل من الوزن الطبيعي."

وتشجع التوصيات الجديدة أيضا على التلامس المباشر بأسرع ما يمكن بعد الولادة بين الأم ووليدها للمساعدة في منع حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

وقالت التوصيات التي نُشرت في دورية طب الأطفال إن الرضاعة الطبيعية يمكن أيضا أن تمنع متلازمة الموت المفاجئ للرضع ولكن مع ذلك يجب ألا تنام الأم مع رضيعها في نفس السرير لجعل الرضاعة ملائمة بشكل أكثر في منتصف الليل.