فيديو: 4 ملايين مشاهدة لطفل يطلب من المارة إشعال سيجارته

حصد مقطع مصور يرصد تجربة اجتماعية لردود فعل المارة على طفل يطلب منهم إشعال سيجارته، نحو 4 ملايين و700 ألف مشاهدة في أقل من 4 أيام على نشره بصفحة Zoply على فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 170 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وحظى الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر فيه الطفل يحمل سيجارة في يده والأخرى فوق أذنه كما يفعل المدخنون، وبدأ يوقف المارة من المدخنين طالباً منهم إشعال سيجارته لتأتي ردود الأفعال متباينة بعض الشيء.

فمنهم من نهى الطفل عن فعل ذلك بالقول، ومنهم من أخذ السيجارة من يده، ومنهم من نهره، لكن أحدهم أثر في الطفل حتى أجبره على البكاء حين مد الرجل يده في جيبه ليخرج جهازاً غريباً بدلاً من الولاعة وبدا صوته غريباً عندما بدأ التحدث.

ولما سأله الطفل عن صوته الغريب أجابه الرجل بأنه كان مفرطاً في تدخين السجائر ما أصابه بالسرطان وأوقعه في مشكلات صحية عديدة ولديه ثقب في الحنجرة جعلته يتحدث بهذا الصوت الغريب بمساعدة الجهاز، حينها بكى الطفل وهو يعرض التجربة كجرس إنذار لكل المدخنين.