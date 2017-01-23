سامسونغ تكشف سبب انفجار "جالاكسي نوت7"

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الاثنين إن تصميم وإنتاج بطاريات جهاز " جالاكسي نوت 7" كانا السبب وراء احتراق أجهزة الهاتف الذكي.

وقالت سامسونغ في بيان وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن "تحقيقنا، وكذلك تحقيقات أتمتها ثلاث مؤسسات مستقلة، خلصت إلى أن البطاريات هي السبب في حوادث أجهزة نوت 7".

وأوضحت سامسونغ إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 ألف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق.

وكانت سامسونج قد بدأت بيع الهاتف في 19 أغسطس/ آب الماضي، لكنها أعلنت في أكتوبر/ تشرين اول أنها أوقفت الإنتاج بعد عدة تقارير عن احتراق بعض الأجهزة.

وقدر خبراء أن وقف الإنتاج سيكلف الشركة العملاقة نحو 3.5 تريليون وون (3 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية عن الربع الرابع من عام 2016 حتى الربع الأول من عام .2017

وكان من المتوقع أن يتنافس "جالاكسي نوت7"، الذي طرح في الأسواق بسعر 940 دولارا ، مع أجهزة "آي فون" التي تنتجها شركة أبل الأمريكية.

