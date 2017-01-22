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شاهد: تسقط في نافورة لانشغالها بالهاتف
آخر تحديث : الأحد 22 يناير 2017   11:38 مكة المكرمة

رصدت كاميرات المراقبة داخل مول تجاري في الصين، لقطات لسيدة سقطت في نافورة لانشغالها بهاتفها المحمول، وفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، وصحيفتي ديلي ميل، وميترو البريطانيتين.

وكانت السيدة منشغلة للغاية بهاتفها الجوال حينما توجهت مباشرة وبخطى سريعة صوب نافورة وسط المركز التجاري ببكين، وأثبتت المرأة خطورة السير والانشغال بالهاتف في وقت واحد، بسقوطها في نافورة المياه التي لم تلحظ وجودها لانشغالها بمتابعة الرسائل النصية على الهاتف.

وكافحت المرأة للخروج من المياه بعدما انكفأت بداخلها وابتلت ملابسها بالكامل بما في ذلك هاتفها، ولحسن الحظ أنها نجحت في التقاط كافة متعلقاتها الشخصية والخروج من حوض المياه.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ صحف أجنبية
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