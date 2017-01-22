بالصور: وزيرة "التعليم" الأمريكية تقع في أخطاء نحوية

الوزيرة استخدمت historical بالخطأ بدلا من historic

انتقدت وسائل إعلام أمريكية بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقوعها في أخطاء نحوية في تغريدات على حسابها على موقع تويتر، ما دفعها إلى الاعتذار عن الأخطاء التي عزتها إلى فريقها المسؤول عن حسابها.

ففي تغريدة لها يوم الجمعة قالت ديفوس "يشرفني حضور التنصيب التاريخي وأداء القسم للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة" لكنها استخدمت كلمة "historical" التي تشير إلى الأشياء القديمة بدلا من كلمة "historic" التي تعني الأحداث ذات الأهمية التاريخية.

وأثارت التغريدة انتقادات واسعة من مغردين ووسائل إعلام أمريكية للوزيرة التي ستصبح مسؤولة عن التعليم في القوة الأولى في العالم.

ديفوس حذفت التغريدة وأعادت كتابتها بعد التصويب

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ديفوس حذفت التغريدة بعدها بدقائق وأعادت نشرها من دون هذا الخطأ.

وأنحت ديفوس باللائمة في هذا الخطأ على فريقها، وقالت في تغريدة أخرى مساء يوم التنصيب الجمعة 20 يناير: "أعتذر للجميع عن الخطأ السابق؛ فهذا دليل على أن أعضاء فريقنا ليسوا سوى بشر!"

الوزيرة ألقت باللوم على فريقها ومغردون انتقدوها

وعلق العديد من المغردين منتقدين تصريح الوزيرة، بينما لفت البعض إلى وجود أخطاء أخرى في التغريدة الجديدة مثل استخدام كلمات بحروف كبيرة (capital) في غير موضعها، حيث علق حساب باسم "Get.a.way" قائلا: "خذي درسا في الإنجليزية".

وقال حساب باسم ديفيد دوران: "حتى بعدما قمتِ بتصحيح التغريدة، مازالت غير صحيحة نحويا. من فضلك أخبرينا كيف تعلمون الأطفال".

وانتقد داريل ألكساندر إلقاء الوزيرة اللوم على فريقها فقال: "في المدارس العامة نعلم الأطفال الفرق بين historical و historic. أما الأسوأ فهو أن ديفوس تلقي باللوم على أحد أعضاء فريقها في تغريدتها هي".

وكانت ديفوس قد واجهت انتقادات واسعة خلال جلسة مجلس الشيوخ الخاصة بالموافقة على تعيينها في منصبها على خلفية انتقادها للمدارس العامة ودعمها لحمل السلاح في المدارس بحجة أن هذا يمكن الأطفال من حماية أنفسهم من هجمات الدببة.