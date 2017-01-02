أربعة توائم يولدون في عامين مختلفين ... كيف؟

عادة ما يجمع بين التوائم الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك اليوم والسنة التي ولدوا فيها.

ولكن في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أول أمس التي تزامنت مع حلول العام الجديد، ولد ما لا يقل عن أربع مجموعات من التوائم في يومين مختلفين وعامين مختلفين، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وسجلت حالات الولادة في ولايات يوتا وأريزونا وكاليفورنيا وجورجيا.

وفي ولاية يوتا، ولد الطفل جيمس كريدل بعملية قيصرية في ليلة رأس السنة الجديدة قبل دقيقتين من منتصف الليل، بينما ولد شقيقه التوأم ماثيو بعد دقيقة واحدة من بدء عام 2017.

وقال والد الطفلين لمحطة "كيه يو تي في" التلفزيونية المحلية "هذا ليس شيئا تحاول أو تخطط للقيام به، لكنه حدث بالفعل.. إنهما متشابهان في كل شيء، لكنهما ولدا في عامين مختلفين!".

وقال كريدل إنه قرر هو وزوجته هوين نجوين أن تخضع لعملية قيصرية، إلا أن الممرضات قلن إنهن اضطررن للانتظار لأن الزوجة نجوين كانت قد تناولت العشاء قبل فترة قصيرة، مما تطلب تأجيل العملية حتى قبيل منتصف الليل.

كما ولد التوائم الثلاثة الأخرون في اريزونا ومدينة سان دييجو بكاليفورنيا وفي جورجيا بفارق دقائق معدودة إلا أن أحد لتوأمين ولد في نهاية 2016 في حين ولد الآخر مع بداية عام 2017.