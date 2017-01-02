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شاهد: زهور يتغير لونها مع تغير ألوان ماء الري
آخر تحديث : الإثنين 02 يناير 2017   16:43 مكة المكرمة

حصد مقطع مصور لزهور بيضاء اكتسبت ألواناً مذهلة مع تغير لون مياه الري، نحو مليوني مشاهدة على صفحة "برايت سايد" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 70 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو كيف يمكن للزهور البيضاء أن يتغير لونها خلال يومين لتكتسب ألوان المياه التي تسقى بها، حيث شُق الجزء السفلي من  الزهور إلى نصفين طولياً.

ثم غُمس كل شق في كوبين مياه مختلفي اللون أحدهما باللون الأحمر والثاني باللون الأزرق لتفاجأ بالزهور تكتسي بعد يومين بألوان طبيعية مبهجة ورائعة تفوح منها رائحة الربيع وتملأ المكان بالزينة والمشاهد الخلابة.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+فيسبوك
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