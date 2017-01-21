شاهد: حريق هائل يلتهم ملهى ليلي في رومانيا

اندلع حريق في ملهى ليلي بالعاصمة الرومانية بوخارست في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى ولم ترد تقارير بسقوط قتلى.

وقال أطباء إن شخصا في حالة خطيرة في حين أن معظم الضحايا يعانون من اختناق بسبب استنشاق الدخان وانخفاض حرارة الجسم، وأضافوا أن البعض أصيبوا بكسور مما يشير إلى أنهم قفزوا فزعا من شرفة في طابق علوي.

ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي وأتى على ملهى (بامبو)، وفتح الادعاء تحقيقا.

وقالت وحدة الطوارئ إن الملهى ليس لديه تصريح سلامة من الحرائق وتم إلزامه بدفع غرامة أكثر من مرة منذ عام 2015. وكان المسؤولون قد أمهلوا أصحابه بضعة شهور لاستخراج تصريح السلامة المطلوب.

وكان الملهى قد احترق من قبل في عام 2005. ويأتي الحريق بعد عام ونصف العام من أسوأ الكوارث في رومانيا منذ عقود عندما قتل حريق في ملهى كوليكتيف الليلي 64 شخصا وأصاب أكثر من مائة.

واحترق هذا الملهى جراء ألعاب نارية استخدمت خلال حفل موسيقي وأشعلت عمودا تغطيه مادة عازلة غير مقاومة للحريق مما أدى إلى تدافع في اتجاه المخرج الوحيد للملهى وإلى عجز كثيرين عن الخروج. ولم يكن بالملهى مخارج كثيرة وكان بداخله عدد يفوق طاقته الاستيعابية.