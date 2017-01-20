شاهد: انتشال طفل حي بعد يومين تحت الجليد في إيطاليا

أنقذ مسؤولو الحماية المدنية في إيطاليا طفلا على قيد الحياة بعد يومين من محاصرته داخل فندق فخم طمرته الثلوج إثر انهيار جليدي هائل في وسط إيطاليا.

وذكرت مسؤولة في الحماية المدنية الإيطالية إنه تم العثور على ثمانية أشخاص أحياء اليوم الجمعة بعد يومين من الانهيار الجليدي.

وقالت تيتي بوستيليوني للصحفيين إن ناجيين اثنين انتشلا بالفعل من تحت الجليد والأنقاض التي دمرت فندق ريجوبيانو يوم الأربعاء. وينقب أفراد الإنقاذ لتحرير الستة الباقين.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء والسلطات المحلية إن أكثر من 30 شخصا بينهم أربعة أطفال كانوا في المبنى عندما وقع الانهيار الجليدي ليحول معظمه إلى أنقاض.

وأفلت رجلان كانا خارج الفندق آنذاك من الانهيار. وأكد مسؤولون العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه جرى العثور على جثتين أخريين خلال الليل.

وقال فيليبو بوبيكو نائب وزير الداخلية الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ في مسرح الحادث إن فتاة كانت بين الناجين الذين عثر عليهم اليوم.

وعثر على المجموعة في منطقة مطبخ الفندق والتي تحطمت بفعل أطنان من الجليد دمرت معظم المبنى المؤلف من أربعة طوابق. ونشرت طائرات هليكوبتر بمعدات وأطباء للمساعدة في إخراج ونقل الناجين.

وضربت الكارثة الفندق في وقت متأخر يوم الأربعاء أثناء عاصفة ثلجية بعد ساعات من أربعة زلازل زادت قوتها عن خمس درجات مئوية هزت المنطقة.