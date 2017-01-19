شاهد: أصبح خبيراً في تصفيف الشعر من أجل ابنته

نشرت قناة Caters Clips على يوتيوب، مقطعاً مصوراً لأب أمريكي تعلم تصفيفات الشعر باحترافية عن طريق الإنترنت من أجل ابنته، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار فيليب مورغيسي (34 عامًا) من ولاية فلوريدا، ضجة كبيرة على الإنترنت مؤخرًا بعد أن أصبح خبيرًا في تصفيف شعر ابنته، حيث كان يشعر بالإحباط المستمر لعدم قدرته على تصفيف شعر ابنته في الصباح قبل ذهابها إلى المدرسة وكانت تخرج بشعرها متشابكا وغير متناسق.

فقرر تعليم نفسه عبر يوتيوب، حتى أصبح خبيرًا في كيفية عمل ذيل الحصان والضفائر والعقدة وغيرها من تصفيفات الشعر المختلفة، وبدأ فيليب يبث مقاطع فيديو لمساعدة غيره من الآباء، وتوضيح أبسط الطرق لتصفيف شعر بناتهم بأشكال مختلفة.