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منوعات
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شاهد: تقليد ياباني يجبر السمك على تناول الخمر
آخر تحديث : الخميس 19 يناير 2017   11:57 مكة المكرمة

وجهت جماعات للدفاع عن حقوق الحيوان في اليابان انتقادات لطقس قديم يعود إلى أكثر من 200 عام يتم خلاله إجبار نوع من السمك على تناول الخمر.

وطالبت المدافعون عن حقوق الحيوان بإنهاء ما وصفوه "بالعادة الشريرة" لانتهاكها حقوق السمك.

واعتاد البعض في وسط اليابان عل اجبار نوع من السمك على تناول خمر "الساكي" المحلي والمصنوع من الأرز وذلك لطرد الحظ السيء والأرواح الشريرة ثم إعادة إطلاقها في الأنهار لجلب الحظ.

ولكن المدافعين عن هذا الطقس يقولون إن هذا الطقس ليس لتعذيب السمك ولكن تعبير عن تقدير له وإن إعادة إطلاق الأسماك في الأنهار مرة أخرى بعد تناول الساكي يجلب الحظ السعيد للجميع.

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 المصدر: رويترز
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