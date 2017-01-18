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شاهد: يتزلج فوق بحيرة متجمدة بمنشار كهربائي
آخر تحديث : الأربعاء 18 يناير 2017   12:50 مكة المكرمة

تمكن متهور أمريكي من عبور بحيرة متجمدة في ساعتين بعدما اندفع للتزلج فوقها مستخدماً منشارً كهربائيًا دون أن يسقط في المياه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر كارل غرين على صفحته بموقع يوتيوب، المقطع الذي رصدته طائرة بدون طيار فوق بحيرة كيناي في ألاسكا، ويظهر فيه كارل وهو يتزلج بسرعة كبيرة ويشق طريقه للأمام على السطح الجليدي للبحيرة معتمداً على قوة دفع المنشار الكهربائي.

وعلى الرغم من خطورة هذا الأمر واحتمالية سقوط الشاب في مياه البحيرة المتجمدة إلا أن انخفاض درجة الحرارة الشديد أزال خطر الوقوع في المياه الجليدية.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ديلي ميل
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