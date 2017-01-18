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شاهد: طفلة تصحح أخطاء والدها أثناء تلاوته القرآن
آخر تحديث : الأربعاء 18 يناير 2017   13:04 مكة المكرمة

حصد مقطع مصور لطفلة عربية تصحح لوالدها أخطاءه أثناء قراءته عددًا من آيات القرآن الكريم، آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، مشعلاً الإنترنت إعجاباً بالصغيرة.

وظهر الأب في بداية الفيديو يطلب من ابنته متابعته أثناء تلاوته آيات من أول سورة الرحمن، وبدأ بالفعل التلاوة متعمدًا ارتكاب أخطاء في نطق الكلمات والإعراب، بينما كانت الطفلة تنصت لتلاوة والدها باهتمام.

وكلما أخطأ الأب تقوم الطفلة على الفور بمقاطعته لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، فيعيد الأب قراءة الآية بشكل صحيح بناءً على إرشادات ابنته الصحيحة، ثم يكمل التلاوة، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+يوتيوب
تعليقات القراء: + - 
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1   حفظامنكل شيطان مارد
ذوالفقار الجيلي     الأربعاء 18 يناير 2017   14:08  مكة المكرمة 
اللهم احفظها ووالديها وعلمنا وابناءنامن القرآن ماجهلناه آمين بنت عسوله تستاهل تكون معلمه للمعلمين
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