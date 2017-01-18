شاهد: معرض فني للدب يوسو في فنلندا

يحب الفنانون عادة حضور افتتاح معارضهم لكن رسام أعمال عرضت في معرض في هلسنكي آثر الاستمرار في سباته الشتوي.

فالفنان صاحب الأعمال التي ظهرت في معرض تحت العنوان "لمسات قوية وناعمة" هو دب بني يزن 423 كيلوغراما ويدعى يوسو ويستخدم جسمه خاصة قوائمه كفرش للرسم.

وقال باسي يانتي وهو أحد القائمين على رعايته إنهم يتركون له الألوان مع بعض الألواح الخشبية والورق، وهو يحدد الوقت الذي يقوم به بالرسم.

وأضاف أن يوسو الذي يبلغ من العمر 17 عاما يفضل اللونين الأزرق والأحمر وأشار إلى أن أنواع الألوان المستخدمة لا تشكل خطرا صحيا على الدب.

واكتشف القائمون على رعاية يوسو ميوله الفنية بالصدفة عندما كانت تجرى أعمال طلاء لبعض المنشآت بمركز كوسامو للحيوان في شمال فنلندا حيث يعيش منذ أن أصبح يتيما بعد ولادته.

وجمع المركز نحو 8000 يورو، نحو 8500 دولار، من بيع 15 رسما من صنع يوسو. ويضم المعرض حاليا في هلسنكي 11 عملا أصليا وبعض النسخ المطبوعة. ويتراوح سعر العمل بين 50 و4000 يورو.

ولا تزال بعض الرسومات بها أجزاء من فراء يوسو. وسوف تستخدم الأموال التي تجمع من المعرض في عمل فيلم وثائقي عن الدببة.