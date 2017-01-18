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شاهد: مارة يتجاهلون حادثا ويجمعون أموال الضحايا في فنزويلا
آخر تحديث : الأربعاء 18 يناير 2017   21:00 مكة المكرمة

تجاهل عدد من المارة في فنزويلا ضحايا أحد الحوادث على طريق بمدينة أوباتا شمال البلاد، وقاموا بجمع الأموال التي تناثرت على الطريق عقب الحادث.

والتقطت شاهدة عيان مشهد عدد من الأشخاص وهم يسارعون لجمع الأموال من الأرض في محيط الحادث في حين يظهر أحد المصابين ملقى على جانب الطريق وهو ينزف دون أن يقترب منه أحد.

وقال صحفي يدعى بلابيزا أوستوس إن الحادث وقع بمدينة أوباتا بولاية بوليفار شمال البلاد.

وأسفر الحادث عن مصرع رجلين بينما أصيبت سيدة في الثلاثين من عمرها ونقلت إلى مستشفى قريب.

وقال أوستوس إن السيارة كان بها مبالغ كبيرة من فئة 100 بوليفار فنزويلي (10 دولار) و50 بوليفار فنزويلي (5 دولار).

وأشار أوستوس إلى أن العديد من الفنزويليين يسافرون إلى جنوب البلاد لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية بسبب انخفاض الأسعار في الجنوب وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + مترو
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