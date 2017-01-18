شاهد: تمساح أحدب عملاق يتجول بين السائحين بفلوريدا

رصد مجموعة من السائحين في ليكلاند بفلوريدا، لحظة تجول تمساح أحدب ضخم يشبه وحش الديناصور بالقرب منهم ما أصابهم بالذهول، بحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين.

والتقط السياح المقطع الذي انتشر بشكل واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب الكثيرين بسبب حجم التمساح الهائل الذي بما يزيد عن 3.7 أمتار ويشبه وحش الديناصور المنقرض.

وأظهر الفيديو مجموعة من السائحين وهم يصورون التمساح الوحش الذي مشى أمامهم ببطء خلال تواجدهم في ممر عشبي بمحمية للحياة البرية في ليكلاند، ولم تبدو عليه أي آثار ضيق أو سأم من وجودهم بالقرب منه.

وذهل السياح من مشهد الوحش العملاق الذي بدا وكأنه لقطة من فيلم حديقة الديناصورات، وهو يتجول على بعد سنتيمترات قليلة منهم، فيما أطلقت تحذيرات بالمكوث على الأرض أثناء اقتراب أحد هذه الحيوانات من الزوار.

يذكر أن أكبر تمساح رصد وفقًا للجنة حماية الأسماك والحياة البرية بفلوريدا بلغ حجمه 14 قدمًا (4.3 أمتار) في بحيرة واشنطن، ونادراً ما تتجاوز أنثى التمساح الـ10 أقدام (3.1 أمتار) بينما يمكن أن تنمو الذكور لأكبر من ذلك بكثير.

وفي حادث مشابه العام الماضي أبهر تمساح عملاق لاعبي الغولف حين مشى متسكعاً بينهم في ملعب الغولف، والتقط المقطع الحالي على بعد 40 ميل من المكان الذي قتل فيه صبي يبلغ من العمر عامين من قبل تمساح قرب بحيرة بوينا فيستا في يونيو الماضي.