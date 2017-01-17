شاهد: طفلة بعمر 6 سنوات تعلم شقيقها الأصغر درسًا في الحياة

أشعلت طفلة صينية تبلغ من العمر 6 سنوات الإنترنت، بحكمتها بعد انتشار فيديو لها وهي تعلم شقيقها البالغ من العمر عامين درساً مبكراً في الحياة من خلال محاضرة صارمة.

وبحسب قناة CGTN على يوتيوب، يبدو أن الصغير أغضب شقيقته أو ربما صفعها واستفزها أكثر من مرة، متوقعاً أن شقيقته لن تعاقبه لكنها قررت أن تلقنه الدرس فربتت على كتفه برفق ثم أمطرته بمحاضرة استغرقت دقيقتين.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تقول لشقيقها إنه سيتعرض للضرب إذا قام بضرب الآخرين، وسيتلقى المساعدة إذا ساعد الآخرين "الناس ستعاملك بالمثل".

وبدأ الصغير يبكي في البداية، لكنه سرعان ما أنصت لكلمات شقيقته بتأمل، وانتشرت اللقطات التي صورتها الأم على الإنترنت وحققت ملايين المشاهدات بالرغم من تسجيل الفيديو قبل عامين.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة بـ"الاستثنائية" معجبين بحكمتها المبكرة في الحياة، كما أثنوا على حكمة الأم التي لم تحاول التدخل في حوار الشقيقين واكتفت بتصوير الفيديو.