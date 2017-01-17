شاهد : ثوران بركان سينابونغ في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، تجدد ثوران بركان "سينابونغ" في مقاطعة "سومطرة الشمالية غربي البلاد مما يشير إلى أن النشاط البركاني في المنطقة لا يزال مرتفعا.

وكانت السلطات تراقب عن كثب جبل سينابونغ بعد وضعه على أعلى مستوى التأهب في أوائل يونيو حزيران من العام الماضي.

وثار بركان جبل سينابونغ ،نافثا عمودا من الرماد وصل إلى ارتفاع كيلومترين في السماء، مع تدفق الحمم البركانية على السفح الغربي للبركان.

بركان منطقة جبل كارو الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من ألفين و600 متر ، كان في حالة كمون لمدة أربعة قرون قبل أن يثور في أغسطس 2010، وأدى ثورانه لمقتل شخصين وإجلاء 30 ألفا من سكان المنطقة ، كما ثار البركان في فبراير 2014 وأدى لمقتل 16 شخصا.