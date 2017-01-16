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شاهد: سنجاب يسرق شوكولاتة ويفر هارباً
آخر تحديث : الإثنين 16 يناير 2017   13:39 مكة المكرمة

حصد مقطع مصور لسنجاب يسرق قالب شوكولاتة من أحد المتاجر في كندا، ملايين المشاهدات بعد انتشاره على نطاق واسع على موقع يوتيوب، حيث اتجه السنجاب الذواق نحو الرف السفلي للحلوى وسحب قالب شوكولاتة بالمكسرات وفر هارباً.

وبحسب قناة سي بي سي نيوز الكندية، التقط المقطع في مدينة تورنتو حيث اعتاد صاحب المحل ترك باب المتجر مفتوحاً طوال الوقت حين تسلل أحد السناجب سوداء اللون وخطف الشوكولاتة وحملها في فمه هارباً في لمح البصر.

وبحسب موظفي المحل فإن هذه ليست المرة الأولى التي يداهم فيها هذا اللص الرقيق الحلوى والشوكولاتة من داخل المتجر، وذكروا أن المرة السابقة سرق سنجاب بني اللون قطعة حلوى من الرف ذاته وفر هارباً.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+CBC News
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