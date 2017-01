حوّل فنان مجموعةً من الأقلام الخشبية الملونة إلى مزهرية مذهلة محققاً نحو نصف مليون مشاهدة و15 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق في أقل من يوم على نشر المقطع المصور لهذا العمل الفني المتقن على صفحة What The Facts by Diply بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر الفيديو الفنان وقد رص الأقلام بشكل مستدير ونظمها بترتيب معين وثبتها ثم سكب مادة لاصقة وشفافة على عدد من الأقلام وبدأ يتعامل معها كالفخار من نحت وتلميع وخلافه لتتحول الأقلام في النهاية إلى فازة ملونة ساحرة المظهر.