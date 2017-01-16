شاهد: طفلتان من غزة حققتا شهرة واسعة بفضل قناة على يوتيوب

أنشأت الشقيقتان الفلسطينيتان هيا ومرام برغوت المقيمتان في مدينة غزة قناتهما الخاصة على موقع يوتيوب على أمل توفير نافذة لمنطقتهما وإحداث تغيير في النظرة التقليدية لغزة في عيون العالم.

وخلال فترة تقل عن شهرين حققت الشقيقتان شهرة واسعة في الداخل والخارج، في دول تعد زيارتها مجرد حلم يصعب تحقيقه بالنسبة لهما.

وأصبح لدى قناة الأختين أكثر من 125 ألف مشترك وحقق 37 فيديو أنتجتاه وقاما ببثه على القناة منذ أغسطس آب أكثر من ثمانية ملايين مُشاهدة.

وتحولت غرفة صغيرة إلى استوديو لهما حيث يصورهما والدهما -أستاذ الإعلام في الجامعة- بشقة الأسرة التي تقع في الطابق الرابع بمبنى في حي الزيتون أحد أكبر وأقدم أحياء غزة.

وتعرضت المنطقة لقصف مُكثف في حروب شنتها إسرائيل منذ عام 2006 لكن الشقيقتين هيا (15 عاما) ومرام (13 عاما) قررتا أن تقدما لجمهورهما شيئا آخر غير الحرب عن قطاع غزة.

وتهدف فيديوهات هيا ومرام لتسلية الشبان والفتيات الآخرين في الخارج وتعريفهم بحياة أهل غزة العاديين.

وعلى الرغم من كثرة الفيديوهات التي يرفعها فتية وفتيات كُثر على يوتيوب ترى هيا ومرام أن فيديوهاتهما مختلفة ومميزة عن غيرها.

وحقق فيديو للفتاتين تتحديان فيه بعضهما أمام الكاميرا بلهجات عربية مختلفة نحو 300 ألف مشاهدة.

وتتطلع الفتاتان مثل كثيرين غيرهما من صغار السن للسفر خارج قطاع غزة المحاصر ومشاهدة العالم وتكوين صداقات جديدة.

ونجحتا حتى الآن بفضل قناتهما على يوتيوب في تكوين صداقات جديدة في العالم الافتراضي في كثير من الدول العربية وأنحاء العالم.

وتشعر الشقيقتان بشهرتهما محليا في غزة عندما يوقفهم الناس في الشارع أو في المدرسة للحديث معهما حول قناتهما.

وتعتزم الشقيقتان الآن مواصلة التوسع في قناتهما والاستمرار في الترفيه عن جمهورهما حول العالم.