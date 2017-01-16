شاهد: أب يحاول بيع طفله الرضيع لشراء سيارة طلبتها زوجته

حاول أب صيني بيع ابنه الرضيع من أجل شراء سيارة لزوجته. وكانت الزوجة قد اشترطت قيام الأب بشراء سيارة لها لتوافق على إتمام الطلاق.

ورصدت إحدى الكاميرات الأب وهو يحمل ابنه الذي يبلغ من العمر 5 أشهر في البرد القارس في إحدى شوارع مدينة "لينيي" في شرق الصين، بينما كان منتظرا لأحد المشترين المحتملين يوم 12 يناير/ كانون الأول الحالي.

واعتقلت الشرطة الرجل الذي وافق على بيع طفله مقابل 80 ألف يوان صيني (حوالي 11600 دولار أمريكي) لشخص غريب كان قد التقى به على الإنترنت.

وبدا الأب في الفيديو متوترا ويتطلع حوله، منتظرا المشتري لأكثر من 10 دقائق، ولم يكن الرضيع يرتدي ما يكفي من الملابس وبدأ في البكاء في الطقس البارد. لكن إحدى دوريات الشرطة رصدت الأب بعد أن اشتبهت في نيته الإضرار بالرضيع، وتم اصطحابه إلى مركز الشرطة.

وبعد استجوابه، اعترف الأب "تشانغ" أنه عرض ابنه للبيع على الانترنت.

وقال تشانغ الشرطة أنه كان يريد أن يطلق زوجته التي وافقت على الطلاق ولكنها طلبت منه شراء سيارة، ولذلك خطط الرجل لبيع طفلهما من أجل شراء السيارة.

وأوضح الرجل أنه كان يأمل أيضا أن يجد الرضيع منزلا جيدا بل الطلاق، قائلا "إنه من الصعب حدوث الانفصال عندما يكون لديك طفل".

ووجهت الشرطة تهمة الاتجار بالبشر إلى الأب وفتحت تحقيقا في القضية لمحاولة معرفة أبعادها الكاملة.