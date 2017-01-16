شاهد: أمريكية تنتقم من متجر بطريقتها الخاصة بسبب آيفون

حصد مقطع مصور لسيدة تنتقم من متجر رفض تبديل هاتفها المحمول في فترة الضمان، نحو مليون مشاهدة في أقل من يومين على نشره بصفحة قناة ABC7 الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت القناة أن امرأة اقتحمت المتجر في مدينة بالم سبرينغز بولاية فلوريدا، بسيارة رباعية الدفع بعدما فقدت أعصابها نتيجة خلاف مع متجر الهواتف المحمولة، حيث أرادت السيدة استبدال هاتفها الآيفون بعدما تصدعت شاشته بآخر جديد خاصة وأن فترة الضمان لم تنته بعد بحسب قول السيدة.

وحين رفض المحل استبدال الهاتف أو تصليحه كما في الضمان، قررت السيدة تحطيم المتجر، مؤكدة أن الهاتف مازال في فترة التأمين، وأظهر الفيديو السيدة وهي تقفز فوق الرصيف بسيارتها وصدمت واجهة المتجر محطمة الأبواب الزجاجية وأصيب أحد الموظفين في ساقه لكنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤولون إن السيدة استاءت عندما اضطرت لدفع ثمن تصليح شاشة هاتفها الآيفون، وزعمت أنه ما زال في فترة الضمان، وقالت الشرطة إن المرأة وتدعى شينوبيا رايت ألحقت أضراراً بالمتجر تبلغ قيمتها 30 ألف دولار، وأنها قد تواجه عدداً كبيراً من الاتهامات.