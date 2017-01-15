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شاهد: لاعب كرة قدم يتلقى بطاقة صفراء بسبب "عرض زواج"
آخر تحديث : الأحد 15 يناير 2017   13:31 مكة المكرمة

حصل لاعب في دوري كرة قدم جزيرة "غوام" التي تتبع قارة أوقيانوسيا على بطاقة صفراء بعد أن طلب الزواج من صديقته خلال إحدى المباريات.

وتردد أن "أشتون ساربر" لاعب فريق "نابا روفرز" تلقى إيماءة بالموافقة من جانب صديقته التي كانت تجلس في المدرجات.

وسجل "ساربر" هدفا رائعا في شباك غوام شيب ياردز قبل أن يخلع قميصه ليكشف عن رسالة مطبوعة على قميصه الداخلي كتب عليها "تزوجيني".

ثم جلس سابر على ركبتيه وقبل إصبعيه وأشار إلى الجماهير، ولكن الحكم فاجأه بالبطاقة الصفراء.

ووفقا لصحيفة "باسيفيك دايلي نيوز" فإن لا كيشا بيريدا صديقة ساربر عبرت عن موافقتها على عرض الزواج.

وانتهت المباراة بفوز نابا روفرز 1/5 ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+الألمانية
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