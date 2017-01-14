شاهد: ماذا فعل النمر عندما وجد صورته في المرآة؟

التقطت إحدى الكاميرات المخبئة مشهدا عجيبا لأحد نمور الغابة وهو ينظر لانعكاس صورته بعد أن وضع أحد المصورين "مرآة" لتسجيل رد فعل الحيوانات عندما ترى صورتها فيها.

وأوضح الفيديو أن النمر سرعان ما أدمن رؤية انعكاس صورته الخاصة، وبدأ في زيارة المرآة في أوقات كثيرة، ليقوم بلمس المرآة بمخالبه والتحرك ذهابا وإيابا أمامها مستعرضا نفسه.

وأثناء إحدى زيارات النمر للمرآة فوجئ الأخير بقطيع من الفيلة ليصاب بالذعر ويركض بعيدا ثم يعود في وقت لاحق.

ولم يفتتن قطيع الفيلة بالمرآة مثلما فعل النمر، إذ دار الفيلة حول انعكاساتهم في المرآة قبل أن يصابوا بالذعر ويركضون مرة أخرى في الغابة.