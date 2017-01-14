ابنة مايكل جاكسون غاضبة لأداء ممثل أبيض دور أبيها الراحل

قالت باريس ابنة نجم البوب مايكل جاكسون إنها شعرت بالإهانة الشديدة بسبب حلقة تلفزيونية كوميدية جديدة يؤدي فيها ممثل بريطاني أبيض دور أبيها الراحل.

وكتبت باريس البالغة من العمر 18 عاما سلسلة تغريدات على موقع تويتر بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة الأسبوع الماضي على قناة سكاي أرتس البريطانية الفضائية وقالت إن الحلقة تبعث على القيء حسب وصفها.

ويقدم مسلسل (إيربان ميث) الذي تعرضه سكاي أرتس قصصا حقيقية عن شخصيات معروفة وأدى فيه الممثل البريطاني جوزيف فاينس دور جاكسون.

وتدور أحداث الحلقة الخاصة بجاكسون حول نزهة في سيارة عبر الولايات المتحدة يقال إن المغني الراحل قام بها مع الممثلين الراحلين مارلون براندو وإليزابيث تيلور في 2001.

وتوفي جاكسون -الذي كان يعاني من البهاق الذي تسبب في تفتيح لون بشرته- في يونيو حزيران 2009 عن 50 عاما بعد تناول جرعة زائدة من مهدئ بروبوفول.