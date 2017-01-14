شاهد: حصيلة قرويين هنود من مهرجان لصيد الأسماك

قام قرويون هنود بصيد جماعي للأسماك خلال مهرجان بهوغالي بيهو عند بحيرة غورويماري في قرية بانباري على بعد حوالى خمسين كيلومترا من مدينة غواهاتي في ولاية أسام الهندية، في ختام موسم الحصاد.

وتقليديا يستخدم الناس هذه البحيرة لصيد الأسماك مرة واحدة خلال السنة، وبالتالي يحافظ الموقع على موارده من أجل الطيور المهاجرة.

وتقع مدينة غواهاتي بين ضفاف نهر براهمابوترا و سفوح هضبة شيلونج شرق الهند.

وتوجد بالمدينة بحيرة ديبور بيل للمياه العذبة التي تعد واحدة من أكبر البحيرات العذبة في وادي نهر براهمابوترا, وفي العصور القديمة كانت تستخدم لبناء سفن ترسانات تاي- أهومس و المغول, و تعتبر هذه البحيرة من أهم مواقع الجذب السياحي لمدينة غواهاتي بسبب تعدد الأنواع الغريبة من الطيور بها.