شاهد: الأمطار الغزيرة تدمر طريقا سريعا في كاليفورنيا

تسببت الأمطار الغزيرة في تدمير أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما أدت الأمطار إلى انفجار أنبوب مياه رئيسي.

وتسبب انفجار الأنبوب في إحداث حفرة عميقة في طريق سريع بمدينة بينول، الواقعة شمال شرق سان فرانسيسكو.

وعانت كاليفورنيا طوال سنوات من الجفاف، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية طوال الشهور الماضية خففت بشدة من حدة الجفاف، وامتلأت الخزانات والآبار بعد أن نضبت أو أوشكت، ودفعت المسؤولين عن موارد المياه في الولاية للتحول -ولو بصفة مؤقتة- من محاولة سد النقص إلى محاولة تجنب الفيضان.

ومع استمرار هطول المطر الذي جعل منسوب المياه 50 سنتيمترا في بعض المناطق هذا الأسبوع كان السطح الجليدي في جبال سييرا نيفادا -والذي يلعب دورا حاسما في تخزين المياه المطلوبة خلال صيف الولاية الطويل الحار- أعمق من المعتاد.

وقال خبراء في الجفاف أمس الخميس إن منسوب مياه الخزانات يزيد كثيرا عن المستويات المعتادة.