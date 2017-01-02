شاهد: مخربون يستبدلون علامة هوليوود بكلمة "الحشيش المقدس"!

تتكرر العمليات التخريبية التي يتم بموجبها تغيير أحرف العلامة الخاصة بمنطقة "هوليوود" منذ عدة عقود، وها هم المخربون يكررون هجومهم على تلك العلامة خلال ليلة رأس السنة، حيث قاموا بتحويل الكلمة من "Hollywood" إلى "Hollyweed".

واستيقظ المواطنون في لوس أنجلوس صباح أول يوم في العام الجديد على وقع تلك الصدمة التي تمثلت في العبث بعلامة هوليوود الشهيرة، حيث قام بعض المخربين بتحويلها من (Hollywood) إلى ( Hollyweed )، وهي تعني "الحشيش المقدس".

وقد انتشرت الصورة التي التقطت لتلك العلامة بعد تخريبها بشكل سريع للغاية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى كثيرون اندهاشهم وذهولهم من تخريب تلك العلامة التي تعد واحدة من أهم المعالم البارزة في ولاية كاليفورنيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها العلامة للتخريب على هذا النحو، حيث سبق أن تم تبديل أحرفها بطريقة مماثلة في ليلة رأس السنة عام 1976، وهو اليوم الذي تم فيه تجريم الماريجوانا بالولاية.

وأفاد بهذا الخصوص مكتب محطة "سي بي إس" التلفزيونية في لوس أنجلوس أن التحقيقات جارية على قدم وساق بشأن ذلك الحادث الذي يُصَنَّف باعتباره "جنحة" لكونه تعدي على الممتلكات العامة، غير أن الانتقادات يتم توجيهها الآن إلى الأمن، نظراً لتمكن المخربين من الوصول إلى العلامة وتبديل أحرفها على هذا النحو، رغم كل ما يقال عن تعزيز تدابير الأمن هناك خلال السنوات الأخيرة بهدف منع وصول أي شخص إلى العلامة ومحاولة العبث بها.