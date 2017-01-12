شاهد: "سرعة بديهة" أم تنقذ ابنتها الرضيعة من الاختناق

أنقذت إحدى الأمهات في ولاية تكساس الأمريكية ابنتها الرضيعة من الاختناق بسبب إحدى رقائق البطاطس علقت في حلقها، وفقا للقطات صورتها إحدى كاميرات المراقبة.

وكانت "جينيفر هال" (34 عاما) في غرفة اللعب مع ابنتيها "هوليس" البالغة من العمر عاما واحدا و"هاتيلاين" البالغة من العمر ثلاث سنوات عندما سمعت الابنة الصغرى تلهث طالبة للهواء.

وكانت "هوليس" تلعب في بيت الدمى الخاص بها عندما بدأت في الاختناق وركضت على الفور إلى أمها طلبا للمساعدة. عندها بدأت الأم بضرب ابنتها على ظهرها، وطلبت من الابنة الكبرى جلب بعض الماء لشقيقتها. وعندما لم ينجح الأمر، تذكرت "جينيفير" ما تعلمته في دروس "سلامة الرضع" التي حضرتها قبل ولادة أطفالها. وهنا دارت حول "هوليس" وقامت بعمل " مناورة هايمليخ"، لتخرج الرقاقة على الفور من حلق ابنتها.

و"مناورة هايمليخ" هي طريقة متبعة في الحالات الطارئة لإزالة الاجسام الغريبة التي تعلق في حلق الإنسان وتؤثر على تنفسه. ويتم عملها عن طريق إحداث سعال مصطنع عبر دفع الحجاب الحاجز تجاه الرئتين لطرد الجسم الغريب، وذلك عبر توجيه ضغط على البطن فوق منطقة السرة باتجاه الداخل وإلى أعلى.

وكشفت والدة الفتاتين أن زوجها بكى لبقية الليل عندما عاد إلى البيت من العمل، ورأى اللقطات المخيفة، قائلا إنه شعر بالعجز عندما شاهد الفيديو، وأضافت "كنا في حالة صدمة". وتابعت أنها تجد صعوبة في التحدث عن التجربة، ولكن مع هذا قررت أن تشارك قصتها لجعل الآباء الآخرين أكثر وعيا تجاه سلامة أطفالهم.