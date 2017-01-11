شاهد: قِس يعتذر بعد إساءته لامرأة بدينة تجرها شاحنة

اعتذر قس أمريكي عن نشره مقطعاً مصوراً التقطه في كانساس سيتي بولاية ميزوري، وأثار ضجة كبيرة على فيسبوك بعدما سخر من امرأة معاقة شديدة البدانة، وفقاً لما نشرته قناة فوكس نيوز4.

وكان القس لاموند راشنغ قد التقط اللفيديو الذي تظهر فيه امرأة شديدة البدانة تجلس على كرسي متحرك وتجرها شاحنة من ثقل وزنها، وقام بنشر المقطع على فيسبوك ساخراً ليشاهده الآلاف، ما جعله عرضة للنقد القاسي بسبب إهانته للسيدة المعاقة.

ونشرت بيكي كيترل التي التقط لها المقطع، فيديو آخر مؤثر للغاية قالت فيه إنها اضطرت للخروج في ذلك اليوم في هذا الطقس شديد البرودة للحصول على منزل، ولم تكن تعلم أن أحداً سوف يصورها بهذا الشكل المهين.

وأضافت أن الرجل تسرع في تصرفه، ما دفع القس إلى الاعتذار وحذف الفيديو لاسيما بعدما انهالت عليه التعليقات القاسية من متابعي فيسبوك، معترفاً بتسرعه وإساءته غير المقصودة.

وقال إنه لم يقصد إهانة بيكي بل حاول إظهار شيء لم يسبق له مثيل من قبل، وتابع " أود أن أعتذر من أعماق قلبي".