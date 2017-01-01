YouTube Facebook Twitter
منوعات
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: أول حديث بين زوجين تخاصما لمدة 20 عاما
آخر تحديث : الأحد 01 يناير 2017   20:00 مكة المكرمة

في حادثة نادرة أو ربما تكون الأولى من نوعها تخاصم زوجان يابانيان يعيشان في مسكن واحد لمدة عشرين عاما كاملة ولم يتحدثا خلالها معا على الإطلاق.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية أول حديث بين الزوجين منذ عشرين عاما حين تحرك ابنهما يوشيكي 18 عاما وتحدث إلى أحد البرامج التليفزيونية المعنية بالمشاكل الزوجية والذي استطاع حل المشكلة بالفعل.

واستمر أوتو كاتياما والذي يعيش مع زوجته وأبنائه في نارا جنوب اليابان، استمر في عدم الحديث إلى زوجته لعقدين من الزمان ، وكان يكتفي بالإشارة برأسه بالموافقة أو الرفض على أسئلتها.

وقال كاتياما في أول حديث لزوجته إن خصامه لها هذه الفترة كان بدافع الغيرة عليها على حد وصفه.

 

الى الأعلى
 المصدر: ديلي ميل
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.