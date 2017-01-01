دراسة: تدخين الحشيش يؤثر سلبا على الذاكرة والتفكير

حذرت دراسة حديثة من تعاطي الحشيش لدوره السلبى في إعاقة التدفق الطبيعي والسليم إلى خلايا المخ، وهو ما يؤثر سلبًا في الذاكرة والقدرة على التفكير.

حيث كشف مسح على المخ أجري على ما يقرب من 1000 شخص يتعاطون مخدر الحشيش في الماضي والحاضر، تراجع معدلات تدفق الدم بشكل غير طبيعي إلى خلايا المخ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعاطوا الحشيش.

وقد استعان الباحثون بتقنية التصوير المقطعي التي يمكن من خلالها تتبع التدفق الطبيعي للدم إلى أجزاء الجسم المختلفة إضافة إلى خلايا المخ.

وقد وجد الباحثون 982 مريضًا تم تشخيص إصابتهم باضطراب تعاطى الحشيش والذي أثر سلبًا في كثافة وسهولة تدفق الدم إلى مراكز المخ المختلفة، خاصة إلى المراكز المعنية بالذاكرة والتفكير بالشكل السليم.