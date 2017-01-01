شاهد: "مغناطيس العائلة" يحصد 20 مليون مشاهدة

حصد مقطع مصور، لكيفية صناعة ألبوم عائلي باستخدام المغناطيس، نحو 20 مليون و600 ألف مشاهدة خلال 12 ساعة فقط من نشره على صفحة 5-Minute Crafts بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 40 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو كيف تم قص عدد من الصور العائلية "لأم ورضيعها" بحجم الإطار الداخلي لعدد من الأغطية المعدنية لعبوات المربى الزجاجية ثم يتم لصق الصور داخل الغطاء، وباستخدام المغناطيس يتم تثبيت الأغطية من الخارج على أي سطح معدني باستخدام المغناطيس لتصنع ألبوماً عائلياً مذهلاً وأنيقاً.

وأطلقت الصفحة على هذا الألبوم الديكوري الأنيق اسم "مغناطيس العائلة" لجمع وتخليد اللحظات الثمينة لتبقى أمام أعين أفراد الأسرة في المنزل.